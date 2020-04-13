Назван топ-5 самых опасных мест, где можно заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8f75b108-7db4-11ea-8a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал пятёрку самых опасных мест, где можно заразиться коронавирусом.

Как сообщает «АиФ», на пятом месте оказалась мусорка. По мнению Зайцева, после выноса мусора необходимо тщательно вымыть руки.

Четвертое место стал сквер, где гуляют с домашними питомцами. Вирус может попасть на лапы собаки, поэтому животное нужно тщательно вымыть.

На третьем месте — автозаправка, поскольку здесь за пистолет берутся сотни людей. Лучше всего пользоваться бесконтактными сервисами.

На втором месте по степени опасности — магазин. В него надо заходить в маске. Перед тем, как взяться за тележку или корзину, необходимо обработать руки.

Но самое опасное место — аптека, поскольку туда приходят люди с симптомами заболевания. Поскольку площадь аптек небольшая, и патогены вируса надолго остаются на поверхности и в воздухе после кашля и чихания.

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