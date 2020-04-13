Назван топ-5 самых опасных мест, где можно заразиться коронавирусом

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал пятёрку самых опасных мест, где можно заразиться коронавирусом.
Как
Четвертое место стал сквер, где гуляют с домашними питомцами. Вирус может попасть на лапы собаки, поэтому животное нужно тщательно вымыть.
На третьем месте — автозаправка, поскольку здесь за пистолет берутся сотни людей. Лучше всего пользоваться бесконтактными сервисами.
На втором месте по степени опасности — магазин. В него надо заходить в маске. Перед тем, как взяться за тележку или корзину, необходимо обработать руки.
Но самое опасное место — аптека, поскольку туда приходят люди с симптомами заболевания. Поскольку площадь аптек небольшая, и патогены вируса надолго остаются на поверхности и в воздухе после кашля и чихания.
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