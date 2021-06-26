Назван топ-15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности

Есть множество продуктов, которые можно есть по истечении срока годности. Об этом пишет газета Vanguardia со ссылкой на Организацию потребителей Испании.

Дело в том, что существуют две совершенно разные маркировки: срок годности и срок потребления. Второй нарушать строго запрещено, он касается скоропортящихся продуктов, которые нужно употребить до указанной даты. Это сырое мясо, курица и рыба, например.

А срок годности показывает, что данный продукт потерял свои органолептические качества. То есть он может потерять товарный вид. Однако это не значит, что его нельзя есть.

Организация перечислила 15 продуктов, на которых указывается срок годности, но которые можно есть даже после его окончания. Это йогурты, хлеб для тостов, сухофрукты, консервированные помидоры, макароны, вяленая колбаса, вяленый сыр, чипсы, рис, прохладительные напитки, бобы, сдобные изделия и печенье, алкоголь, варенье и супы быстрого приготовления.

А вот высохший хлеб и выпечку эксперты советуют использовать для приготовления различных блюд. Например, из них можно сделать пудинги, французские тосты, тирамису, панировочные сухари или чесночные гренки для супа.

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