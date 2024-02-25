Назван тип рака, при котором реальна 100% выживаемость Эндокринолог Фатеева: важно различать виды рака щитовидной железы

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Регулярные осмотры у врача являются важным методом диагностики и профилактики рака щитовидной железы, объяснила в беседе с NEWS.ru эндокринолог Анастасия Фатеева. По ее словам, определение вида онкологического заболевания играет важную роль в выживаемости пациентов. Эксперт добавила, что первостепенное значение для лечения имеют проведение экспертного УЗИ щитовидной железы и шеи. По ее утверждению, при папиллярном раке реальна 100% пятилетняя выживаемость.

Прогноз зависит от вида рака, он определяется по гистологии опухоли. Папиллярный рак — 100% пятилетняя выживаемость, при фолликулярной картине в четвертой стадии — 50% выживаемость, — уточнила Фатеева.

По ее словам, сейчас врачи часто проводят сочетанное лечение рака щитовидной железы. Эндокринолог указала, что речь идет о полном или частичном удалении щитовидной железы вместе с радио- и йодотерапией, чтобы разрушить остатки ткани и метастазы. Лучевую терапию и химиотерапию применяют в случаях распространения метастаз и при невозможности оперативного лечения, добавила эксперт.

Ранее Анастасия Фатеева сообщала, что рак щитовидной железы может развиться на фоне лечения других онкологических заболеваний. Медик добавила: риск развития опухолей в данном органе возрастает при постоянном радиационном облучении человека. По ее словам, данный недуг, например, угрожает рентгенологам.