Назван тип масок, опасных для окружающих при коронавирусе

Маски FFP с клапаном впереди во время пандемии коронавируса опасны для окружающих, так как направленный выдох владельца не фильтруется, заявил независимый специалист по клиническим испытаниям, главный научный сотрудник Лондонской медицинской лаборатории доктор Куинтон Фивелман, передаёт Live 24. Он выразил убеждение, что такие маски не должны получить широкого распространения.

В масках FFP с высокой степенью фильтрации может быть трудно дышать, поэтому в некоторых случаях добавляются клапаны для фильтрации входящего воздуха, но не столько для выходящего. Носитель наслаждается фильтрованным воздухом, но маски на самом деле направляют выдох в определённом направлении через клапан. В результате защита владельца происходит за счёт любого, кто стоит перед клапаном, — сказал Фивелман.

Он порекомендовал выбирать респираторы без клапана, но не простые тканевые маски. Они, по мнению специалиста, почти не защищают ни владельца, ни окружающих.

Ранее стало известно, что в Свердловской области хотят ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Местные власти намерены ввести санкции для перевозчиков, чьи пассажиры будут уличены в его нарушении.