Назван «тихий убийца», следующий за COVID и туберкулёзом
Исследование: микроорганизмы привели к смерти более 1,2 миллионов человек за год
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:57, 20 января 2022
Фото: pixabay.com
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Согласно данным нового исследования, причиной более 1,2 миллионов случаев летального исхода за год стали микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам. Этот показатель занимает третье место после смертности вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и туберкулеза. Соответствующая работа была опубликована в медицинском журнале Lancet.
Автор исследования американский врач Кристофер Мюррей вместе с коллегами оценил, что в среднем 1,27 млн смертей в 2019 году непосредственно связаны с устойчивостью микроорганизмов, — сказано в пресс-релизе.
В рамках исследования были проанализированы данные о летальных исходах, вызванных заражением 23 видами бактерий в 204 странах и территориях в 2019 году.
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