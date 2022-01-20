Назван «тихий убийца», следующий за COVID и туберкулёзом

Согласно данным нового исследования, причиной более 1,2 миллионов случаев летального исхода за год стали микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам. Этот показатель занимает третье место после смертности вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и туберкулеза. Соответствующая работа была опубликована в медицинском журнале Lancet.

Автор исследования американский врач Кристофер Мюррей вместе с коллегами оценил, что в среднем 1,27 млн смертей в 2019 году непосредственно связаны с устойчивостью микроорганизмов, — сказано в пресс-релизе.

В рамках исследования были проанализированы данные о летальных исходах, вызванных заражением 23 видами бактерий в 204 странах и территориях в 2019 году.

Ранее невролог Александр Евдокимов заявил, что у многих болезней есть свои «любимые» часы в сутках, когда многократно возрастает риск ухудшения здоровья. Для профилактики врач посоветовал соблюдать режим труда и отдыха, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Невролог отметил, что пик инсультов, инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний приходится на утренние часы. По его словам, это связано с тем, что с 04:00 до 06:00 кровь становится наиболее густой.