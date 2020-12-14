Назван срок восстановления вкуса и обоняния при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/6a959822-3e83-11eb-8dbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заразившиеся коронавирусом люди теряют способность чувствовать вкус пищи в среднем на три-десять дней. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, на потерю или искажение вкуса жалуется более 50% пациентов, а нарушение обоняния отмечается более чем в 80% случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Потеря обоняния встречается чаще у женщин и длится от четырёх до 11 дней, потеря вкуса проходит немного быстрее и продолжается обычно от 3 до 10 дней, — подчеркнула замдиректора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор-иммунолог Полина Степенская заявила: угрозу заболевания COVID-19 повышает пренебрежение вторым этапом двухфазной вакцинации от коронавируса. По словам заведующей отделением в иерусалимской клинике Хадасса, это уменьшит и коллективный иммунитет. Степенская считает, что многолетний опыт вакцинирования позволяет надеяться на сознательность граждан, и они придут на прививку второй раз.