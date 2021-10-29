Назван срок одобрения «КовиВака» для пожилых людей

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова проводит клинические испытания вакцины от COVID-19 «КовиВак» для людей старше 60 лет. Об этом сообщил директор по развитию центра Константин Чернов, передают «Известия». Одновременно проводятся испытания препарата для подростков.

Сейчас мы ведём исследования, только что получили разрешение от Министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний в категории 60+, — сказал Чернов.

Он отметил, что Минздрав одобрил третью фазу испытаний «КовиВака» до 31 декабря 2022 года. До этой даты центр Чумакова должен завершить цикл клинических исследований.

Чернов пояснил, что сейчас ежемесячно выпускается 1 млн доз вакцины от коронавируса. Со временем это количество планируется увеличить.

Ранее сообщалось, что концентрация вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков будет уменьшена в пять раз, для детей младшего возраста — в 10 раз. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат пациентам в возрасте 12–17 лет будут вводить дважды, как и взрослым.