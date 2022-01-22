Назван способ выявить «омикрон» без тестов

Заражение «омикрон»-штаммом коронавируса можно отличить по характерным симптомам. Такой способ выявления COVID-19 в эфире телеканала NBC News назвала вакцинолог и специалист по инфекционным заболеваниям из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине Кэтрин Полинг.

По её словам, характерными симптомами заражения «омикроном» являются кашель, усталость, заложенность носа и насморк. При этом, в отличие от штамма «дельта», инфицированные этим вариантом коронавируса не теряют обоняние или вкус.

Даже при лёгких прорывных инфекциях боль в горле остаётся наиболее часто встречающимся симптомом, — добавила Полинг.

Она подчеркнула, что перечисленные признаки могут наблюдаться не у всех заражённых «омикроном», но способны облегчить так называемое самостоятельное выявление коронавируса, ранее утверждённое в Соединённых Штатах Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее российский инфекционист Евгений Тимаков назвал пять симптомов, сочетание которых говорит практически о стопроцентном заражении штаммом «омикрон». По словам врача, если у человека одновременно наблюдается насморк, головная боль и боль в горле, осиплость, расстройство стула, это является практически стопроцентным доказательством того, что у больного будет выявлен означенный штамм.