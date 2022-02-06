Назван способ снизить риск смерти от коронавируса в девять раз

Доктор Амиэль Дрор из Медцентра Галилеи рассказал, что дефицит витамина D значительно повышает риск смерти от коронавируса. Вместе с исследователями из того же учреждения, а также из Университета Бар-Илан он выяснил, что когда в организме достаточно «солнечного» витамина, вероятность умереть от последствий COVID-19 снижается в девять раз, пишет Times of Israel.

Как оказалось, витамины не в состоянии заменить вакцину. Тем не менее они помогают избежать наихудших последствий коронавируса, в том числе летального исхода.

Мы увидели поразительную разницу в шансах стать тяжёлым пациентом, когда у вас есть нехватка витамина D и когда у вас её нет, — рассказал Дрор.

Он отметил, что учёные анализировали данные до появления «омикрон»-штамма, однако полученные результаты актуальны и для него. Оказалось, что витамин D помогает усилить иммунитет и, как следствие, сопротивляемость болезни и её последствиям.

Ранее сообщалось, что регулярная физическая нагрузка может способствовать снижению риска заболевания новым коронавирусом, свидетельствуют данные исследования, опубликованного испанской Университетской клиникой Наварры. Как отмечается, при физической активности вырабатываются гормоны, которые помогают организму лучше сопротивляться заражению.