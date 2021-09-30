Назван способ снижения числа смертей от коронавируса в России

Для снижения числа погибших от коронавирусной инфекции в России следует совершенствовать схему лечения COVID-19. Его следует начинать рано, в первый день заболевания, заявил NEWS.ru доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Рекорд по числу летальных исходов Россия обновляет четвёртый день подряд.

Количество умерших в России вызывает беспокойство. Рост числа погибших говорит о том что нужно совершенствовать схему лечения и рано начинать его, идеально — в первый день заболевания. А для этого нужно чтобы люди могли сами поставить тест на грипп и SARS-COV-2 в первый день появления любых простудных симптомов, — рассказал Жемчугов.

По его словам, диагностировать заболевание следует в первый день появления симптомов, без похода в поликлинику, одновременно с вызывом доктора.

Лечение должно начаться сразу после проб на грипп и COVID-19 — целенаправленное в зависимости от результатов теста, — отметил эксперт.

Он добавил, что эпидемию коронавирусной инфекции следует рассматривать в планетраном масштабе. По мнению специалиста, эпидемия остановиться когда имунная прослойка во всём мире достигнет более 60%.

Вакцинировать тоже надо, само собой, в масштабах планеты. Поэтому следует не по третьему разу где-то вакцинироваться, как, например, в Израиле, а отдать вакцину в в бедные страны Азии и Африки, потому что без этого не остановится эпидемический процесс, пока в планетарном масштабе не будет коллективной иммунной прослойки, — подчеркнул доктор медицинских наук.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 24 522 человека. Общее число заболевших составило 7 538 548 человек. За последние 24 часа скончались 887 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обеспокоен ростом заболевших. Он подчеркнул, что в Кремле следят за статистикой в разных регионах страны.