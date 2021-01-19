Назван способ похудеть без изматывающих диет

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Избежать жёстких диет помогут простые уловки, которые перечислили британские врачи. Есть 12 правил, при соблюдении которых человеку не придётся сидеть на диете, сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Если в течение дня человек устраивает себе короткие всплески физической активности (приседания во время чистки зубов, отжимания, бег на месте), то его организм будет чувствовать себя комфортнее, приводит первое правило издание The Sun.

Также медики советуют ограничить употребление алкоголя, не пить кофе после полудня, заменить фруктовый сок, сквош или сладкие напитки на воду, чай и молоко. А каждое утро стоит устраивать себе небольшую прогулку.

В топ 10 вошли следующие советы:

Ешьте больше на завтрак, обед и ужин, чтобы не делать перекусов.

Любителям сладостей стоит перейти с молочного шоколада на 70%-ный тёмный.

Добавляйте новые овощи в рацион еженедельно.

Составьте список покупок перед походом в супермаркет и не тратьте деньги на спонтанные желания.

Выходите на совместные прогулки с друзьями дважды в неделю.

Кроме вышеперечисленного медики советуют найти альтернативные способы получения положительных эмоций: вести интересные беседы с приятелями, решать головоломки, играть в игры. Также врачи посоветовали не запрещать себе какие-то конкретные продукты, просто есть их нужно не торопясь.

Старение — это естественный и неизбежный процесс, изменяющий организм на клеточном уровне. Это неотъемлемая часть жизненного цикла всех живых организмов, в том числе человека, писал ранее NEWS.ru. Но несколько факторов, такие как окружающая среда и образ жизни, могут спровоцировать преждевременное старение. Чтобы избежать этого, важно как можно скорее распознать признаки старения, получив шанс «обратить его вспять».