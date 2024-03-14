Назван способ поесть блинов с минимальным ущербом для фигуры Эндокринолог Павлова рекомендовала не добавлять сахар в тесто для блинов

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Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что не существует полезного рецепта блинов, однако можно минимизировать последствия для организма. Так, она рекомендовала не добавлять в тесто сахар, а также не злоупотреблять маслом.

На самом деле полезного рецепта блинов не существует, можно лишь минимизировать последствия для организма, — написала она в Telegram-канале.

Также специалист посоветовала заменить сгущенку ложкой варенья, но тоже не злоупотреблять. По ее словам, в варенье содержатся только ягоды и сахар, а в сгущенном молоке, как правило, еще и загустители, трансжиры и прочее. Она подчеркнула, что это вреднее глюкозы и фруктозы.

Кроме того, Павлова рекомендовала остановиться на двух блинах. Она высказала мнение, что так можно получить удовольствие, но при этом не переесть.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что блины на Масленицу желательно печь на минеральной воде без добавления большого количества масла, тогда они получатся полезными и менее калорийными. Она посоветовала не лить много масла на сковородку, а аккуратно подмазывать. Также эксперт рекомендовала добавить в муку высшего сорта овсяную, нутовую или гречневую.