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Назван способ остановить старение мозга

17:43, 28 июля 2021
Назван способ остановить старение мозга Фото: Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press
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Человеческий мозг после 40 лет каждое десятилетие начинает терять по 5% своего объёма. Учёные из Университета штата Колорадо нашли способ повернуть вспять процесс старения мозга. Для этого, по их словам, достаточно регулярно делать физические упражнения, сообщает Pravda.Ru.

Специалисты отметили, что регулярные упражнения, которые заставляют сердце биться быстрее, полезны не только для сердца, но и для мозга.

Учёные провели эксперимент, участники которого на протяжении шести месяцев совершали регулярные быстрые прогулки. Оказалось, что у них улучшилось не только состояние сердечно-сосудистой системы, но и белого мозгового вещества и памяти по сравнению с людьми, которые практиковали спокойные упражнения на растяжку и равновесие.

Исследователи пришли к выводу, что физические упражнения могут увеличить приток кислорода и крови ко всем частям тела, включая мозг. Они также приводят в норму кровяное давление, что очень важно, поскольку гипертония является одним из наиболее важных факторов риска развития деменции и неврологических заболеваний.

Ранее британский медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее падение уровня умственных способностей у людей после перенесённого коронавируса. Выяснилось, что сильнее всего от COVID-19 пострадали те, кто был подключён к ИВЛ из-за тяжёлого течения болезни.

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