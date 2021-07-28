Назван способ остановить старение мозга

Человеческий мозг после 40 лет каждое десятилетие начинает терять по 5% своего объёма. Учёные из Университета штата Колорадо нашли способ повернуть вспять процесс старения мозга . Для этого, по их словам, достаточно регулярно делать физические упражнения, сообщает Pravda.Ru.

Специалисты отметили, что регулярные упражнения, которые заставляют сердце биться быстрее, полезны не только для сердца, но и для мозга.

Учёные провели эксперимент, участники которого на протяжении шести месяцев совершали регулярные быстрые прогулки. Оказалось, что у них улучшилось не только состояние сердечно-сосудистой системы, но и белого мозгового вещества и памяти по сравнению с людьми, которые практиковали спокойные упражнения на растяжку и равновесие.

Исследователи пришли к выводу, что физические упражнения могут увеличить приток кислорода и крови ко всем частям тела, включая мозг. Они также приводят в норму кровяное давление, что очень важно, поскольку гипертония является одним из наиболее важных факторов риска развития деменции и неврологических заболеваний.

Ранее британский медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее падение уровня умственных способностей у людей после перенесённого коронавируса. Выяснилось, что сильнее всего от COVID-19 пострадали те, кто был подключён к ИВЛ из-за тяжёлого течения болезни.