Назван способ остановить сильное выпадение волос

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Волосы у человека выпадают постоянно. Ежедневно — около 100 волосков, это практически незаметный процесс, но если за один поход в душ, с вас «слезает» целая расчёска, то стоит обратиться к специалисту.

Чаще всего резкое облысение или просто сильное выпадение волос сигнализирует о том, что в организме не всё хорошо: есть какие-то заболевания, не достаёт витаминов или железа. Также вероятной причиной может быть сильный стресс или генетика.

Разобраться в проблеме поможет трихолог, напомнила фешен-эксперт Адриана Бубновская в издании «Главред».

В домашних же условиях своему организму можно помочь тремя способами. Во-первых, пить витамины из группы B и биотин. Если человек придерживается вегетарианской или веганской диеты, нужно добавить в рацион железо.

Второй способ — сократить число раздражителей, потому что сильный стресс также может ухудшить ситуацию. Уделяйте больше времени отдыху и любимым хобби.

И, наконец, третий вариант: использовать натуральную уходовую косметику для волос, без химии, которая может повредить кожу головы.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко назвала цвета волос, которые старят или, напротив, молодят. Телеведущая показала это на примере очередной героини.