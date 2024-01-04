Назван способ борьбы с подкожными прыщами Дерматолог Егорова: воспаленные подкожные прыщи необходимо лечить комплексно

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Покрасневшие и воспаленные подкожные прыщи необходимо лечить комплексно, заявила aif.ru врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, сначала закрытые комедоны надо постараться вытянуть и только при назревании их можно удалять, причем делать это должен специалист, чтобы избежать появления рубцов на коже.

Сначала надо постараться вытянуть их. Вытягивают прыщи борно-нафталановой пастой, ихтиоловой мазью. А внутрь назначают таблетки — ретиноиды. И только когда они назревают, тогда их можно удалять, причем делать это должен специалист, — объяснила Егорова.

Специалист обратила внимание, что бороться с подкожными прыщами самостоятельно нельзя, поскольку попытки их выдавить могут еще больше навредить коже. Она также подчеркнула, что необходимо воздействовать на причины, вызвавшие появление прыщей: пересмотреть систему ухода за кожей, правильно подобрать средства и иногда придерживаться диеты. По словам врача, в некоторых случаях может потребоваться прием антибиотиков.

Врач-косметолог Ирина Кондрахина ранее рассказала, что зимой нужно пить значительно больше воды, поскольку это полезно для здоровья кожи лица. По словам специалиста, в отопительный сезон влажность воздуха в помещениях может снижаться до 10% при норме 40–60%, что провоцирует шелушение кожи.