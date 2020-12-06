Назван симптом, маскирующий под коронавирус другие болезни

https://static.news.ru/photo/c3fcd176-381d-11eb-ba5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пониженная температура тела является нетипичной реакцией организма при коронавирусе. Причём она может наблюдаться не только при COVID-19, но также при ряде других заболеваний.

Об этом заявил терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, пониженная температура тела при коронавирусе может наблюдаться у детей и пожилых людей, но не обязательно она будет связана со смертоносной инфекцией, сообщает «Вечерняя Москва».

Пониженная температура встречается и при гипотиреозе, онкологии, онкологии ЦНС, травмах ЦНС и заболеваниях печени, — пояснил терапевт.

Он добавил, что за «отопление» организма отвечает печень, поэтому пониженная температура порой отмечается у пациентов с циррозами. Также она может быть врождённой, указывать на употребление некоторых медицинских препаратов и наркотическую зависимость.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обоняние у человека пропадает не только при коронавирусе, но и при острых респираторных заболеваниях. Особенностью ОРВИ является то, что слизистая полости носа забита, в ней скапливается слизь и возникает чувство заложенности. При коронавирусе сначала теряется обоняние, но без отёков слизистой полости носа, то есть без насморка, пояснила врач-терапевт Елена Селькова.