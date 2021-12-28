Назван «самый яркий» признак наличия рака

Главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн заявил, что главным признаком онкологических нарушений в организме надо считать появление кровянистых выделений. Если они наблюдаются в моче и кале, а также при появлении соответствующих выделений из сосков, следует немедленно обследоваться, пояснил он в беседе с «Известиями».
Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава
Как только начинаются, нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример, — пояснил профессор.
Он добавил, что опасения должны вызывать также потеря аппетита и веса.
Ранее стало известно, что рак лёгкого, рак желудка и кишечника, а также поджелудочной железы протекают агрессивнее других видов болезни, сообщил главный врач онкологического центра «Лапино-2» Михаил Давыдов. При этом курение — фактор риска для всех онкологических заболеваний. Эта вредная привычка повышает риск появления рака лёгкого на 20%, предупредил врач.