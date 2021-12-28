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Назван «самый яркий» признак наличия рака

Академик РАН Андрей Каприн: кровянистые выделения указывают на наличие рака
02:14, 29 декабря 2021
Назван «самый яркий» признак наличия рака Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн заявил, что главным признаком онкологических нарушений в организме надо считать появление кровянистых выделений. Если они наблюдаются в моче и кале, а также при появлении соответствующих выделений из сосков, следует немедленно обследоваться, пояснил он в беседе с «Известиями».

Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава подчеркнул, что подобные изменения в организме указывают на рак с большой долей вероятности.

Как только начинаются, нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример, — пояснил профессор.

Он добавил, что опасения должны вызывать также потеря аппетита и веса.

Ранее стало известно, что рак лёгкого, рак желудка и кишечника, а также поджелудочной железы протекают агрессивнее других видов болезни, сообщил главный врач онкологического центра «Лапино-2» Михаил Давыдов. При этом курение — фактор риска для всех онкологических заболеваний. Эта вредная привычка повышает риск появления рака лёгкого на 20%, предупредил врач.

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