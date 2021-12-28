Назван «самый яркий» признак наличия рака

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Около 45 тыс. вакцин он коронавируса испортились из-за условий хранения и транспортировки в Псковской области. По сообщениям ТАСС, у госпредприятия «Фармация» сломалась морозильная установка. Губернатор области Михаил Ведерников пообещал провести проверку произошедшего.

Произошёл неприятный инцидент: вышла из строя морозильная установка, которая находится в государственном предприятии «Фармация», в результате чего пришло в негодность почти 45 тыс. доз вакцины. Если быть точным, 33 310...