16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Назван самый ранний признак артрита

00:56, 02 февраля 2021 13
Фото: pixabay

Артрит — это общий термин для обозначения боли и воспалений в суставах. Выяснилось, что болезнь на ранней стадии можно выявить по покраснениям кожи.

Как напомнило британское издание Express, ревматоидный артрит вызван тем, что иммунная система организма атакует сама себя и вызывает воспаление защитной мембраны внутри суставов. Это может привести к появлению как лёгких, так и достаточно тяжёлых симптомов.

Если вы заметили, что цвет вашей кожи изменился, некоторые участки стали более красными, это может быть ранним признаком заболевания, нужно поскорее обратиться к врачу.

Покраснение также может появиться из-за травмы сустава. В зависимости от точной причины покраснение может возникать в области одного сустава или одновременно нескольких, — сказано в статье.

Также перечислены и другие, более неприятные признаки артрита:

  • Боль в суставах и скованность движений.
  • Воспаление суставов и мышц вокруг них.
  • Покраснения кожи и ощущение жжения.
  • Слабость и мышечное истощение.

При этом аутоиммунном заболевании к поражённому суставу приливает кровь или лишняя жидкость, которые могут растягивать суставную капсулу, смещая сустав из исходного положения.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи отмечают в России эпидемию болевых синдромов, связанных с проблемами опорно-двигательного аппарата. Как заявил на недавней пресс-конференции профессор Михаил Шаров, на ту или иную боль жалуется каждый второй пациент. Чаще всего она возникает в суставах и спине. Самые распространённые причины — остеоартрит, артроз, артрит, дегенеративные изменения позвоночного диска.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео