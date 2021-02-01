Назван самый ранний признак артрита

Артрит — это общий термин для обозначения боли и воспалений в суставах. Выяснилось, что болезнь на ранней стадии можно выявить по покраснениям кожи.
Как напомнило британское издание
Если вы заметили, что цвет вашей кожи изменился, некоторые участки стали более красными, это может быть ранним признаком заболевания, нужно поскорее обратиться к врачу.
Покраснение также может появиться из-за травмы сустава. В зависимости от точной причины покраснение может возникать в области одного сустава или одновременно нескольких, — сказано в статье.
Также перечислены и другие, более неприятные признаки артрита:
- Боль в суставах и скованность движений.
- Воспаление суставов и мышц вокруг них.
- Покраснения кожи и ощущение жжения.
- Слабость и мышечное истощение.
При этом аутоиммунном заболевании к поражённому суставу приливает кровь или лишняя жидкость, которые могут растягивать суставную капсулу, смещая сустав из исходного положения.
Как ранее писал NEWS.ru, врачи отмечают в России эпидемию болевых синдромов, связанных с проблемами опорно-двигательного аппарата. Как заявил на недавней пресс-конференции профессор Михаил Шаров, на ту или иную боль жалуется каждый второй пациент. Чаще всего она возникает в суставах и спине. Самые распространённые причины — остеоартрит, артроз, артрит, дегенеративные изменения позвоночного диска.