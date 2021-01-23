Назван самый полезный для сердца чай

Самый простой способ снизить артериальное давление — выпить чашечку чая, считают британцы. Дело в том, что в напитке есть флавоноиды — мощные антиоксиданты, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему.
Как
В исследованиях, на которые ссылается издание, сказано, что зелёный чай может снизить систолическое артериальное давление на 2,1 миллиметров ртутного столба, а диастолическое — на 1,7.
Только треть эффекта дает чёрный чай, но он все равно помогает бороться с гипертонией.
Но для идеального эффекта врачи посоветовали не забывать о правильном питании и физической активности в течение дня. Они советуют побольше ходить пешком.
Ранее NEWS.ru писал, что терапевт предложил топ-5 способов продлить жизнь. Все они касаются правил питания. Во-первых, стоит отказаться от сахара и соли, употреблять больше растительной пищи и увеличить количество выпиваемой жидкости до двух литров в сутки.