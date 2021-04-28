Назван самый опасный вид пота

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Холодный пот — это плохой знак, предупредили врачи. При его появлении нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Как рассказала «Звезде» врач-терапевт Людмила Лапа, если такой вид пота сопровождается температурой, лучше сразу вызывать медиков.

Когда пот холодный, надо обязательно обратить внимание на лёгкие, потому что это может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического. Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть, — рассказал эксперт.

По словам Лапы, когда человека пробивает холодный пот, речь идёт о гипергидрозе — характерном нарушением функционирования организма при активной фазе атаки вируса.

В целом такой признак может говорить о проблеме с эндокринной системой, хотя многие считают, что при тахикардии нужно бежать к кардиологу. На самом деле проблема больше эндокринная, предупредил врач.

Ранее NEWS.ru писал, что человек в среднем в сутки потребляет около 1200 миллилитров воды вместе с пищей, без напитков. При этом организм при средней температуре воздуха выделяет около 1600 миллилитров жидкости. Как сообщил российский врач и телеведущий Александр Мясников, разницу в 400–500 миллилитров человек обязан восполнять за счёт напитков: воды, чая, вина и прочих.