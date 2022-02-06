Назван самый доступный фрукт, предотвращающий тромбоз

Яблоки являются самым доступным фруктом для разжижения крови и профилактики образования тромбов. Это кладезь пектина, растительных волокон и токоферола, сообщает Пятый канал.

Растительные волокна положительно влияют на увеличение здоровой микрофлоры, а это, в свою очередь, помогает крови оставаться жидкой, подавляет поглощение из пищи лишних жиров и глюкозы. Токоферол, которым богаты фрукты, разжижает плазму крови и уменьшает количество холестерина на стенках сосудов.

Врачи для снижения нагрузки на сердце и улучшения кровотока назначают антикоагулянты, но принимать их постоянно нельзя. К тому же эти препараты негативно действуют на слизистые желудка и кишечника. Поэтому яблоки являются самым доступным способом для людей заботиться о своём здоровье. Но при повышенной кислотности рекомендуется употреблять сладкие сорта, чтобы не ухудшить состояние.

Хорошо разжижают кровь не только яблоки, но и апельсины, мандарины, ягоды. Из последних особенно полезны крыжовник, красная и чёрная смородина, земляника, черника, клюква. Фрукты и ягоды нужно употреблять свежими или запечёнными. Полезен свежевыжатый сок из них. При густой крови с осторожностью надо отнестись к бананам и персикам. Они способствуют ещё большему сгущению плазмы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал врачебную практику по использованию кроверазжижающих препаратов при лечении пациентов с лёгким течением коронавируса. Он пояснил, что, согласно рекомендациям Минздрава РФ, такие действия противопоказаны, так как у людей может начаться кровоизлияние в мозг и желудок.