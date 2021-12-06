Назван рецепт полезного салата оливье

Сторонники здорового образа жизни могут не отказываться от салата оливье во время новогоднего застолья. Чтобы он перешёл в разряд полезных блюд, в нём необходимо лишь заменить несколько ингредиентов. Об этом рассказала диетолог Маргарита Макуха, её слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, первое, что нуждается в замене, это варёная колбаса. Вместо неё лучше всего использовать отварную говядину. Колбаса содержит большое количество консервантов и трансжиров, а говядина богата белком и в ней гораздо меньше жира.

Также вместо солёных огурцов следует добавить в салат свежие, а вместо магазинного майонеза приготовить домашний — так удастся отрегулировать количество соли, сахара и калорий к блюде.

Альтернатива обычному майонезу — полезный домашний майонез. Он прост в приготовлении и содержит в два с лишним раза меньше калорий, — заявила эксперт.

Согласно новому рецепту, на четыре порции салата оливье понадобится 400 грамм отварной говядины, восемь варёных картофелин, две моркови, четыре свежих огурца и четыре крутых яйца, а также банка зелёного горошка.

Для приготовления домашнего майонеза понадобится четыре варёных желтка, две чайные ложки дижонской горчицы, четыре столовые ложки лимонного сока и три ложки оливкового масла. Соль и перец следует добавить по вкусу.

По данным «Сбермаркета», которые приводит РИА Новости, стоимость полезной версии салата оливье в настоящее время составляет, в среднем, 993 рубля. Самой дорогой позицией является говядина: 400 грамм в среднем стоят 420 рублей. Самым дешёвым продуктом в салате является морковь: 49 рублей за килограмм.

Ранее нутрициолог Алёна Степанова рекомендовала любителям салата из крабовых палочек максимально сократить его употребление или полностью исключить из своего рациона. По её словам, продукт, имитирующий крабовое мясо, не содержит полезных веществ и необходимость его употребления сомнительна.