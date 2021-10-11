Назван простой способ профилактики коронавируса

Зубная паста и ополаскиватель для рта могут помочь после контакта с человеком, инфицированным COVID-19. Об этом рассказали вирусолог Александр Чепурнов и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передаёт Lenta.ru.

По словам Чепурнова, после контакта с инфицированным коронавирусом человеком необходимо в первую очередь вымыть руки и лицо. Также одним из методов профилактики он назвал полоскание горла. По его мнению, вполне достаточно будет даже обыкновенного ополаскивателя для рта, потому что он содержит дезинфицирующие вещества.

Если вы просто зубной пастой почистите зубы, уже будет эффект. Потому что тут главное — смыть вирус из полости рта, горла и носа, — пояснил Болибок.

Он также порекомендовал перед выходом из дома надевать маску и рассасывать леденцы от кашля. Таким способом, уверен врач, можно защитить себя от заражения.

Ранее о резком изменении симптомов коронавируса рассказал глава Профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков. По его словам, у заражённых стал наблюдаться обильный насморк, отсутствие которого ранее помогало отличить COVID-19 от обычной простуды, а срок от начала заболевания до начала пневмонии сократился с семи до трёх дней. Некоторые вирусологи считают это признаком ослабевания вируса, однако на этот счёт могут быть и иные мнения.