Назван простой способ предотвратить слабоумие JAMA Neurology: здоровый образ жизни улучшит остроту ума в старости

Здоровый образ жизни способен создать устойчивый когнитивный резерв, что предотвращает снижение остроты ума в старости. К таким выводам пришли ученые Университета Раша в Чикаго, результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Ученые проанализировали результаты вскрытия 586 человек, доживших в среднем до 91 года. Они сравнили образ жизни и когнитивные способности каждого исследуемого в конце жизненного цикла с неврологическими маркерами деменции, в том числе уровень белковых бляшек в мозге, а также изменения в кровотоке, вызванные инсультами и микроинсультами.

В результате выяснилось, что те, кто вел здоровый образ жизни, с большей вероятностью сохраняли высокий уровень умственных способностей даже в преклонном возрасте. При этом на них не оказывали влияния даже такие факторы, как белковые бляшки или сосудистые изменения. Таким образом, заключили ученые, даже наличие бляшек и нарушения кровообращение не помешало людям, ведущим здоровый образ жизни, демонстрировать высокие когнитивные способности. На развитие слабоумия незначительно влиял только один фактор — накопление амилоидных бляшек.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов рассказал, что злоупотребление водкой провоцирует развитие мутаций и злокачественных опухолей в печени, желудке, а также в половых органах. Он подчеркнул, что этиловый спирт также повышает риск образования атеросклеротических бляшек, из-за чего нарушается кровоснабжение, в результате чего может начаться некроз тканей сердца.