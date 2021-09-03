Назван продукт, влияющий на иммунитет и долголетие

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа призвала россиян есть сало. В интервью «Вечерней Москве» она рассказала, что этот продукт повышает иммунитет и влияет на долголетие.

По словам медика, сало стоит есть всем, главное, чтобы на него не было индивидуальной отрицательной реакции.

Жир, он всегда превращается в нужный продукт питания, а желудочно-кишечный тракт — это наш иммунитет. Сало — это продукт, который содержит много полезного. Даже когда лечим ЖКТ, часто добавляем ферменты, а они и в сале содержатся. Кусочек сала для долгожителей очень важен, — пояснила Лапа.

Врач рассказала о своём профессоре, которая очень любила сало и в результате дожила до 100 лет.

Лапа также добавила, что сало следует употреблять в первой половине дня. Кроме того, она предостерегла от употребления мёда. Несмотря на то что он считается очень полезным для иммунитета, он является сильным аллергеном, нарушающим работу иммунной системы.

Ранее британский диетолог Федерика Амати рассказала, что присутствие в рационе трёх ключевых продуктов значительно увеличивает шансы на долгую и здоровую жизнь. По словам эксперта, все эти продукты можно найти в любом магазине.