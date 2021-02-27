Назван продукт, уменьшающий риск смерти на четверть

https://static.news.ru/photo/55457296-7978-11eb-81f0-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen Pfeiffer/imagebroker.com/Global Look Press

Учёные из Американской кардиологической ассоциации в результате исследования установили продукт, который снижает риск смерти на четверть. Им оказался перец чили.

Об этом сообщает Express. Издание отмечает, что регулярное употребления продукта снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, от рака — на 23%.

Специалисты в ходе исследования изучили рацион более 570 тысяч человек. Способность перца благотворно влиять на организм они объяснили наличием в нём капсаицина. Данный алкалоид обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Также он способен регулировать уровень глюкозы в крови.

Ранее NEWS.ru сообщал, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли корейские учёные. Их исследование также показало, что употребление перца может нормализовать уровень сахара в организме за счёт уменьшения воспаления. При этом авторы исследования заявили о необходимости подтвердить сделанные выводы в ходе клинических испытаний.