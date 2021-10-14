Назван продукт, снижающий риск смерти от всех причин

Регулярное потребление жирных кислот, содержащихся в орехах, семенах и растительных маслах, снижает риск смерти от всех причин и увеличивает продолжительность жизни. К такому выводу пришли учёные из Ирана и Канады, результаты их исследования публикует журнал BMJ.

Авторы работы провели анализ более 40 исследований, опубликованных с 1991 по 2021 год и изучавших влияние на здоровье потребления альфа-линоленовой кислоты (ALA) — полиненасыщенной жирной кислоты из группы так называемых незаменимых жирных кислот, относящихся к классу омега-3-ненасыщенных жирных кислот. ALA содержится, в частности, в сое, орехах, масле канолы и льняном семени.

Общее число участников исследований — порядка 120 тысяч человек, за ними наблюдали от двух до 32 лет. При этом учитывались такие факторы, как возраст, вес, курение и потребление алкоголя, а также уровень физической активности.

В результате специалисты пришли к выводу, что высокое потребление ALA снижает риски смертности от всех причин, а также сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца на 10, 8 и 11 процентов соответственно.

При этом высокое потребление ALA связано и с увеличением риска смертности от рака: 63 дополнительных смерти на 120 тысяч человек.

В будущем исследователи намерены изучить связи между ALA и более широким спектром причин смерти, чтобы дать более полную оценку потенциальных последствий кислоты для здоровья.

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