https://static.news.ru/photo/ce1a34ce-b8d4-11e9-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты из США назвали кунжут продуктом, который чаще всего вызывает аллергию. По словам медиков, опасно не само растение, а его семена.

Врачи отмечают, что семена кунжута при употреблении в пищу могут вызвать различные приступы — от чихания до кожного зуда. По словам учёного Ручи Гупта, этот аллерген содержится в различных готовых продуктах в качестве скрытого ингредиента.

В связи с этим эксперты призвали производителей маркировать продовольствие, содержащее кунжут. Медики отмечают, что внезапные нежелательные реакции на него могут возникнуть в любой момент, причём как у взрослых, так и у детей, поясняет « МедикФорум ».

Как ранее писал News.ru, врачи советуют использовать свежезамороженные ягоды, а не свежие для того, чтобы избежать аллергии.