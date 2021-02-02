Назван продукт, эффективно снижающий уровень сахара в крови

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Горькая дыня (или Momordica charantia) — это тропическая виноградная лоза, плоды которой обычно используются в азиатской кухне. Несмотря на её резковатый горький вкус, многие люди всё же предпочитают есть этот необычный овощ из-за его полезных свойств.

Одно из самых известных преимуществ дыни — её способность снижать уровень сахара в крови. Экстракты горькой дыни стали использоваться в качестве пищевых добавок, особенно для диабетиков, сообщило издание Health.

В Конго горькую дыню многие годы используют не только как традиционное средство от диабета, но и от различных недугов, таких как запор, малярия и паразитарные глистные инфекции и прочие. Однако, несмотря на широкое использование в народной медицине, исследований по анализу её химических и биологических свойств ранее не проводилось.

В недавнем исследовании учёные из Франции и Конго изучили активные компоненты горькой дыни. Они подтвердили наличие химического соединения, которое сильно снижает сахар. Его можно выделить из семян, плодов и листьев растения. Исследователи сообщили о своих выводах в статье, опубликованной в Journal of Medicinal Plants Research .

Французские исследователи решили провести несколько экспериментов с использованием экстрактов этанола, полученных из листьев горькой дыни. Чтобы проверить свои выводы, исследователи лечили крыс с диабетом экстрактом горькой дыни. Они сообщили, что экстракт снизил уровень сахара в крови у мышей с диабетом на 51,62% через три часа.

Ранее NEWS.ru писал, что беременных женщин в возрасте от 35 лет и старше с ожирением Минздрав включил в группу риска по коронавирусу. Особенно если у них есть ещё сопутствующие заболевания вроде диабета и повышенного давления.