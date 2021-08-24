Назван процент заболевших коронавирусом среди привитых

Учёные из Нидерландов проанализировали статистику заболеваемости COVID-19 в большой группе вакцинированных медицинских работников: как выяснилось, после получения полного курса заболели менее 1% привитых, у которых был выявлен новый штамм коронавируса «дельта». Результаты исследования опубликованы на medrxiv.

Исследователи Медицинского центра Эразмус и Университета Радбауд в Нидерландах проанализировали показатели заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников в двух местных больницах. Они учитывали только так называемые прорывные инфекции, проявившиеся более чем через 14 дней после введения второй дозы вакцины.

Анализ показал, что из 24 706 человек, получивших полный курс вакцин, заболел 161 человек, что составляет 0,65% всех привитых. Все случаи носили лёгкий характер, никто из заболевших не был госпитализирован. 90,5% инфекций было вызвано дельта-вариантом SARS-CoV-2. Вирусная нагрузка у привитых, инфицированных более агрессивным штаммом «дельта», была во всех случаях ниже, чем у невакцинированных, а показатели их ПЦР-тестов снижались до пороговых значений в течение трёх дней после первых симптомов, что говорит о хорошей сопротивляемости организма и низкой жизнеспособности вируса.

Ранее в США заявили, что люди, не сделавшие прививку от коронавируса, имеют в 29 раз больше шансов попасть в больницу с инфекцией по сравнению с полностью привитыми, у них также в пять раз больше шансов заразиться коронавирусом, чем у тех, кто вакцинировался. Свои выводы американские учёные сделали после анализа эпидемиологических данных за период с мая по июль 2021 года в округе Лос-Анджелес, где за три месяца выявили 43 127 случаев заражения. Среди заразившихся оказались 30 801 (71,4%) не привитых, 10 895 (25,3%) —вакцинированных полностью, и 1431 человек (3,3%) — вакцинированных частично.