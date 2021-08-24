Назван процент заболевших коронавирусом среди привитых

Учёные из Нидерландов проанализировали статистику заболеваемости COVID-19 в большой группе вакцинированных медицинских работников: как выяснилось, после получения полного курса заболели менее 1% привитых, у которых был выявлен новый штамм коронавируса «дельта». Результаты исследования опубликованы на medrxiv.
Исследователи Медицинского центра Эразмус и Университета Радбауд в Нидерландах
Анализ показал, что из 24 706 человек, получивших полный курс вакцин, заболел 161 человек, что составляет 0,65% всех привитых. Все случаи носили лёгкий характер, никто из заболевших не был госпитализирован. 90,5% инфекций было вызвано дельта-вариантом SARS-CoV-2. Вирусная нагрузка у привитых, инфицированных более агрессивным штаммом «дельта», была во всех случаях ниже, чем у невакцинированных, а показатели их ПЦР-тестов снижались до пороговых значений в течение трёх дней после первых симптомов, что говорит о хорошей сопротивляемости организма и низкой жизнеспособности вируса.
Ранее в США заявили, что люди, не сделавшие прививку от коронавируса, имеют в 29 раз больше шансов попасть в больницу с инфекцией по сравнению с полностью привитыми, у них также в пять раз больше шансов заразиться коронавирусом, чем у тех, кто вакцинировался. Свои выводы американские учёные сделали после анализа эпидемиологических данных за период с мая по июль 2021 года в округе Лос-Анджелес, где за три месяца выявили 43 127 случаев заражения. Среди заразившихся оказались 30 801 (71,4%) не привитых, 10 895 (25,3%) —вакцинированных полностью, и 1431 человек (3,3%) — вакцинированных частично.