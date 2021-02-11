Назван приоритетный препарат для лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/94a707f2-6c75-11eb-9a1d-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«Фавипиравир» остаётся приоритетным препаратом при лечении коронавирусной инфекции при любом течении заболевания. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Именно «Фавипиравир» остаётся приоритетной терапией, препаратом выбора и при лёгком течении, и при среднетяжёлом течении COVID-19, и у пациентов с пневмонией, и у пациентов без неё, — цитирует РИА Новости эксперта, выступившую на онлайн-семинаре «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

Ранее стало известно, что новую, десятую по счёту версию методических рекомендаций по коронавирусу выпустил Минздрав РФ. Документ опубликован на сайте ведомства. До этого в рекомендациях значились шесть препаратов для лечения вируса. На этот раз из списка исключён «Азитромицин». Это антибиотик широкого спектра действий из подгруппы полусинтетических азалидов. При этом в перечне рекомендуемых препаратов сохранились «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин» и «Интерферон-альфа».

Как пояснили в Минздраве, для некоторых препаратов в настоящее время нельзя сделать однозначный вывод об их эффективности. Их применение возможно по решению врачебной комиссии, если предполагаемая польза для пациента превысит риски. Таким образом, «Азитромицин» рекомендуется только для пациентов с тяжёлой степенью внебольничной пневмонии, писал NEWS.ru.