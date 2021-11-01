Назван ещё один препарат, способный бороться с коронавирусом

Прошёл почти год с тех пор, как в нашей жизни непрошеным гостем появился COVID-19. На конец октября число россиян, заболевших этой болезнью, превысило 8,3 миллиона человек. Во всём мире зафиксировано почти 245 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, чтобы преодолеть пандемию, человечеству понадобится не менее двух лет. Изначально, исходя из клинического опыта атипичной пневмонии, терапия COVID-19 основывалась на тех же протоколах лечения. Очень быстро стало ясно, что схема лечения коронавируса должна быть скорректирована, и она начала трансформироваться под каждый конкретный случай. Но в стратегии лечения есть одно неизменное — в состав средств комплексной терапии COVID-19 обязательно должны входить лекарственные средства противовирусной активности, хотя тактика лечения, конечно, меняется в каждом конкретном случае.

Противовирусными препаратами, куда входят в том числе и индукторы интерферонов, предлагает лечиться и Минздрав России, имея в виду этап до постановки диагноза, а также стадию амбулаторного лечения заболевания, как правило, легкую и средней тяжести.

Противовирусные препараты напрямую или опосредованно блокируют и уничтожают вирусы на разных этапах их жизненного цикла.

Если мы представим защитную систему организма на всех уровнях, то интерфероны — это передовая линия защиты, они первыми противостоят атаке вирусов. Все типы интерферонов — «альфа», «бета», «гамма», «лямбда» — помогает выработать организму российский препарат «Амиксин». Основной механизм действия интерферонов — это подавление развития и деления клеток-«врагов». Но каждый тип интерферонов выполняет свою особенную роль в лечении вирусных инфекций:

«лямбда» взаимодействует на этапе прикрепления к слизистой дыхательных путей и мешает их проникновению внутрь клеток;

«альфа» и «бета» не позволяют вирусам размножаться внутри клеток и придают окружающим здоровым клеткам устойчивость к инфекции;

«гамма» предупреждает развитие осложнений, снижая риск затяжной простуды, гриппа или COVID-19.

«Амиксин» — единственный на сегодня противовирусный препарат — индуктор интерферона, который продуцирует образование интерферонов всех четырёх типов: «альфа», «бета», «гамма», «лямбда» — и усиливает образование антител. Это означает, что организм сопротивляется вирусам более комплексно.

Положительной особенностью, очень актуальной для современных условий, является то, что «Амиксин» проявляет максимум активности уже в первые 24 часа после приёма. Это позволяет не тянуть время, а сразу подавлять болезнь на ранних стадиях её развития.

Эти данные подтверждены, что называется, документально. Согласно международной базе медицинских публикаций Pubmed, на октябрь 2020 года опубликовано более 400 работ с результатами экспериментального и клинического изучения тилорона (действующее вещество «Амиксина»).

Американский журнал Antimicrobial Agents and Chemotherapy, выпускаемый местной ассоциацией микробиологов, опубликовал статью с результатами большого исследования. Учёные изучили более сорока молекул различных веществ, среди которых был и тилорон. Эффективность лекарства против коронавируса определялась по соотношению активности и токсичности. Индекс «Амиксина» составил 4,81, что означает высокую активность против патогена при минимальной токсичности. Для сравнения, у применяемого для лечения COVID-19 хлорохина такая активность значительно ниже — 3,13, у фавипиравира — только 1, у лопинавира — 3,27.

Исследования доказали, что тилорон помогает разрушать вирусы, уже попавшие в клетку, и даже способствует тому, чтобы организм переработал застрявший в клетке вирус. Важно, что именно интерферон «лямбда» накапливается в лёгких, это сильное качество в защиту от вируса лёгочной ткани. Поэтому учёные приходят к выводу, что в комплексной терапии против COVID-19 «Амиксин» может и должен использоваться.

Нет сомнений в том, что методики лечения коронавируса будут корректироваться. Мы уже наблюдали бум разработки вакцин против болезни. Сейчас учёные изучают возможности прививаться или ревакцинироваться разными компонентами разных вакцин. Однако борьба с болезнью начинается с мобилизации защитных сил организма. Поэтому эффект от использования средств индивидуальной защиты, гигиены и разумного социального поведения станет полнее, если к ним присоединится лекарственная профилактика «Амиксином».