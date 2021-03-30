Назван правильный способ избавления от папиллом

Миллионы людей сталкиваются с появлением папиллом на теле, которые могут мешать и даже снизить качество жизни по эстетическим соображениям. Врач дерматолог и косметолог Зоя Константинова рассказала, что появляющиеся на коже папилломы не имеют отношения к вирусу папилломы человека (ВПЧ).
Вирус проявляется иначе,
Обычные же доброкачественные образования на коже, если они мешают человеку, можно удалить. Но самым правильным решением в данном случае будет обращение к врачу, а не в косметические салоны.
Что касается ВПЧ, Константинова подчеркнула, что на сегодняшний день препаратов направленного действия для лечения пока нет. А с папилломами обычно борются с помощью интерферонов и неспецифических иммуностимуляторов.
Основным методом борьбы с вирусом папилломы человека является деструкция (разложение, разрушение). Она может быть лазерная, радиочастотная, крио, химическая. Наиболее предпочтительными являются радиочастотная и лазерная, — отметила дерматолог.
Онкологическое заболевание не всегда возникает внезапно. Иногда его появление можно предугадать. В медицине существует термин «предрак». Так называют врождённые или приобретённые изменения тканей, способствующие возникновению злокачественных новообразований.
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