Назван особо опасный продукт для печени Диетолог Белоусова: сало является гипержировым продуктом, опасным для печени

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Сало является гипержировым продуктом и несет вред для печени человека. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Анна Белоусова. По ее словам, продукты с высоким содержанием жиров заставляют печень работать на износ, а регулярное употребление сала способно привести к развитию неинфекционного гепатита.

Сало — это гипержировой продукт. Такая еда всегда плохо действует на печень, потому что именно этот орган ответственен за переваривание жиров. После употребления сала печень начинает работать на износ, поэтому, если она была недостаточно здорова, такая еда может спровоцировать развитие неинфекционного гепатита, — предупредила врач.

Она также отметила, что привычка к каждодневному употреблению сала может привести человека на стол хирурга. По ее словам, к салу надо относиться, как к деликатесу, подобный подход позволит сохранить здоровье.

Ранее врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова посоветовала, чтобы после еды в желудке не возникало чувство тяжести, необходимо тщательно пережевывать пищу, а также отказаться во время приема пищи от просмотра телевизора или ленты социальных сетей. По словам медика, обычно большинство людей в лучшем случае делают 8–9 жевательных движений, а нужно — не менее 30 раз. В результате плохое пережевывание приводит к нарушению моторики желудочно-кишечного тракта, пища надолго оседает в животе, из-за чего возникает тяжесть, изжога и отрыжка.