Назван опасный для больных гастритом или диабетом продукт

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Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала, какой продукт не стоит часто употреблять при гастрите с пониженной кислотностью, ожирении и сахарном диабете.

По словам специалиста, речь идёт о картофеле. Однако людям с этими заболеваниями нет необходимости полностью отказываться от него. Необходимо лишь уменьшить его долю в суточном рационе до 10%. При грамотном употреблении плод может принести пользу, потому что содержит в своём составе витамины, минералы, антиоксиданты и пищевые волокна.

Губкина рассказала, что картофель лучше готовить на пару или варить. При этом стоит избегать корнеплодов с зелёными боками, а перед готовкой лучше очищать их от кожуры, потому что они могут накапливать вредные вещества, передаёт телеканал «360».

Ранее специалисты из университета Кентукки (США) выяснили, какие продукты не следует употреблять людям с сердечной недостаточностью. Согласно данным учёных, необходимо отказаться от продуктов, которые вызывают воспаления. К ним относятся красное мясо, колбасные изделия, молочные продукты и крупы с содержанием глютена.

Участниками эксперимента стали 213 пациентов с сердечной недостаточностью. Они вели дневники питания в течение четырёх дней, после чего продукты из их рациона оценивались в зависимости от того, усиливают ли они воспаление в организме или уменьшают. После изучения их меню за пациентами наблюдали в течение года, писал NEWS.ru.