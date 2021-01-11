Назван новый «ужасный» побочный эффект от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a4594c2a-541d-11eb-b64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Челябинской области пожаловались на новый побочный эффект после коронавирусной инфекции. Речь идёт об искажении вкуса мяса, из-за чего переболевшие временно перестают его есть из-за невыносимых вкуса и запаха.

Одна из жительниц региона рассказала в социальной сети, что её 12-летняя дочь бессимптомно перенесла COVID-19 осенью. У девочки пропало обоняние, которое со временем вернулось. Однако до сих пор она не может есть еду, где содержится мясо из-за «ужасных запаха и послевкусия».

В комментариях пользователи Сети также поделились историями, как после перенесённой коронавирусной инфекции временно были вынуждены стать вегетарианцами.

Подобный эффект URA.RU подтвердил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов. По его словам, примерно у половины заразившихся COVID-19 действительно может пропадать обоняние или вкус, а также происходить извращение обонятельных или вкусовых рецепторов. У разных людей восстановление занимает разное время, но обычно этот период составляет несколько недель, а в редких случаев — месяцев.

Эксперт добавил, что этот симптом характерен не только для коронавируса. Он может встречаться при других респираторно-вирусных инфекциях, заболеваниях верхних дыхательных путей и ряде патологий центральной нервной системы. Это требует дополнительной консультации специалистов.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что люди, переболевшие коронавирусом, начинают испытывать отвращение к спиртному. В качестве примера она привела ведущую Арину Шарапову, которая переболела коронавирусом. По словам врача, она вместе с коллегой сходила в кафе. Там журналистка призналась, что после коронавируса не может даже видеть алкоголь, писал NEWS.ru.