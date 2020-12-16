Назван новый фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0a52f5fe-4103-11eb-8063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Динамика воздушного потока в узких коридорах является фактором, повышающим риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли специалисты Американского института физики.

С помощью моделирования учёные выяснили, как окружающее пространство влияет на распределение частиц вируса при ходьбе человека, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Physics of Fluids.

Сначала исследователи определили схемы воздушного потока. Потом они создали программу, которая при помощи моделирования ситуаций показала, как рассеивается облако капель, которые образуются при чиханье или кашле.

Эксперты нашли два режима такого рассеивания. В первом, которое больше характерно для открытых пространств, облако оставалось вокруг человека и распадалось постепенно. Во втором, характерном для узких коридоров, концентрация капель отделялась от идущего человека и оказывалась далеко позади, формируя при этом пузырь.

Специалисты сделали заключение, что из-за концентрации капель в одном месте во втором случае риск заражения при попадании другого человека в такое облако существенно выше.

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