Назван ночной симптом, сигнализирующий о развитии рака

Нарушение дыхания во сне может говорить о развитии рака. К таким выводам пришли учёные из европейского фонда Lung. Как показали исследования специалистов, у людей с обструктивным апноэ (OSA) часто выявляют онкологические заболевания. При этом к группе риска больше относятся женщины, чем мужчины, сообщает портал Medicalxpress.

OSA — это неожиданная остановка дыхания во время сна, когда храпящий человек перестаёт дышать, а потом снова начинает храпеть. Дыхание может прерываться в среднем на 40 секунд. Как отмечают учёные, во время таких остановок дыхательные пути человека перекрываются, в результате в кровь поступает меньше кислорода, нарушается сон и появляется сильная усталость.

Исследования показали, что наличие апноэ может говорить о развитии в организме раковой опухоли.

Ранее британские медики заявили, что красные или белые пятна на оболочке языка могут свидетельствовать о раке ротовой полости. Это первые симптомы опасного заболевания, на которые следует обратить внимание, считают они.