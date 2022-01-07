Назван неожиданный симптом рака лёгких

Исследователи назвали ещё один неочевидный симптом рака лёгких. Как пишет Daily Express, таковым является изменение фаланг пальцев — утолщение кончиков и изменение ногтевой пластины.

Национальная служба здравоохранения призвала людей, обнаруживших необычные изменения, сдавать анализы и проходить проверку. Дело в том, что от рака лёгких, если не начать лечение на ранних стадиях, умирает 25% всех пациентов с онкологией. Это вид рака является агрессивным, особенно если выявлено мелкоклеточное течение болезни.

Исследователи отмечают, что очень часто люди не замечают изменение своих пальцев, которое тоже указывает на онкологию. Речь идёт о синдроме барабанных палочек — когда концевые фаланги утолщаются, а ногтевая пластина деформируется, будто бы оборачиваясь вокруг пальцев. При этом ноготь приобретает округлую форму как у часового стекла.

Учёные пояснили, что подобные изменения не всегда указывают на онкологию, однако пройти проверку не будет лишним. Так, выяснилось, что подобный симптом зафиксирован у 35% пациентов, болеющих немелкоклеточным раком легких, и у 4% страдающих мелкоклеточным раком легких.

Ранее сообщалось, что употребление большого количества белка в среднем возрасте повышает вероятность скончаться от онкологического заболевания в возрасте от 50 до 65 лет. Вероятность смерти от рака при рационе с богатым содержанием белков оказалась в четыре раза выше, чем у тех, кто предпочитал низкобелковую диету.