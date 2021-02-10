Назван продукт для восстановления организма после COVID-19

https://static.news.ru/photo/95945882-6c0b-11eb-ae0f-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen Pfeiffer/imagebroker.com/Global Look Press

Кандидат биологических наук фитотерапевт Михаил Лущик заявил, что помочь организму быстрее восстановиться после выздоровления от коронавируса способно употребление перца.

По его словам, добавленный в пищу перец способствует активизации кровообращения, что важно, поскольку после вируса в организме остаётся большое число повреждённых клеток.

Эти клетки иммунитету не сразу удаётся вытащить, обезвредить и вывести с помощью кровотока, поэтому этот процесс растягивается надолго. Но когда кровообращение усиливается, то, конечно, быстрее проходит усталость. Когда человек ещё совсем слаб, перец может помочь, — отметил фитотерапевт в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что перец можно использовать в пище любой — красный, чёрный или длинный. Его ежедневное количество зависит от индивидуальных особенностей организма, поэтому злоупотреблять им не надо. Лущик предупредил и о противопоказаниях.

Допустим, если у человека предъязвенное состояние желудка, ему нельзя использовать перец. Или если у человека наметившийся серьёзный геморрой, особенно с кровотечением, с красной кровью, то лучше его избегать, потому что раздражение резко будет усиливаться, — подчеркнул биолог.

Нейтрализовать чувство жжения после употребления перца можно, выпив молока, поскольку белки быстро схватывают жгучие вещества. Другой вариант — пожевать листья мяты или положить в рот мятный леденец. По мнению фитотерапевта, данные продукты создают эффект испарения и быстро убирают неприятные ощущения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что диетолог рассказала о правильном меню после пандемии COVID-19. Почти целый год россияне соблюдали домашний режим, это привело к сбоям в питании. Однако сейчас к специалистам обращается всё больше граждан, жалующихся на камни в почках. Порядок нужен во всём: в одно и то же время просыпаться по утрам, завтракать, работать, обедать, ужинать, отходить ко сну. Оптимальным считается 4–5-разовое питание.