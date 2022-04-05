Назван необычный способ закаливания организма

Регулярное потребление жгучих специй помогает поддержать сопротивляемость желудочно-кишечного тракта к патогенам, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По словам медика, такой необычный способ закаливания организма подходит только для людей, не имеющих противопоказаний к употреблению острого.

Это как закаливание. Потихоньку слизистая начинает выделять вещества, которые укрепляют её даже перед извечными врагами, которые только сидят и ждут, как бы там размножиться, в частности Helicobacter pylori, — сказала Соломатина.

Как рассказала специалист, специи содержат антиоксиданты, которые подавляют не только развитие патогенной микрофлоры, но и воспаление, которое эта флора может вызывать. Воспаление — это как раз и есть фактор дегенеративных изменений в организме, приводящих к атеросклерозу, инсультам и инфарктам, подчеркнула врач.

Острые специи также помогают пище лучше перевариваться, поскольку улучшают кровообращение и выделение необходимых ферментов. Кроме того, они способны поднять настроение, подарить человеку состояние эйфории, успокоения и радости.

Ранее сообщалось, что пряность пажитник может помочь в борьбе с онкологией и сахарным диабетом. Она содержит аминокислоты, которые препятствуют размножению злокачественных клеток. Пажитник также снижает уровень сахара в крови.