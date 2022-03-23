Назван необычный способ похудения

Чтобы похудеть, нужно пить тёплую воду, это поможет сократить количество употребляемых калорий. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве 24». Она отметила, что тёплая вода, в отличие от холодной, даёт чувство насыщения.

Если мы будем пить тёплую воду, то не будет чувства голода. Она успокаивает и дает ощущение комфорта. Центры жажды и насыщения находятся рядом, поэтому иногда нам достаточно попить воды. Во-первых, мы смываем желудочный сок, во-вторых, заполняем желудок. А объем в желудке тормозит выработку грелина — гормона голода, — разъяснила врач.

По её словам, употреблять можно не только воду. Чтобы было вкуснее и питательнее, можно добавить немного цикория или нежирного молока. Так желудок воспримет напиток как суп или бульон, и если до приёма пищи его выпить, то съест человек меньше, продолжила Соломатина.

При этом, как утверждает специалист, холодная вода, наоборот, стимулирует аппетит, поэтому в ресторанах быстрого питания напитки чаще всего охлаждённые.

Ранее нутрициолог Ева Шишова назвала простой способ похудеть, не ограничивая себя в количестве еды и не считая калории. По её словам, нужно на время отказаться от некоторых продуктов.