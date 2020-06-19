Назван необычный первый симптом коронавируса

Канадские учёные выявили неожиданный первый симптом коронавируса. Он проявился у 29-летней пациентки, которая обратилась к врачам из-за проблемы с глазами.
Как
Узнав, что больная была в поездке в Азии, медики сделали ей тест на COVID-19. Он показал положительный результат, при этом у пациентки не было ни кашля, ни лихорадки, ни каких-либо других симптомов.
Мы не знали, что инфекция может впервые проявиться через глаз, а не в лёгких, — рассказал доцент кафедры офтальмологии Университета Альберты Карлос Соларте.
Пациентка перенесла болезнь без осложнений и была выписана.
Ранее группа учёных из Университета Ливерпуля в ходе исследования обнаружила новый симптом, связанный с коронавирусной инфекцией нового типа. По словам специалистов, среди рассматриваемых в работе пациентов с заражением COVID-19 была выявлена отдельная группа. По большей части её представителями оказались молодые мужчины, страдающие от избыточного веса или ожирения. Позднее у них диагностировали острый панкреатит, обнаружив при этом общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.
Тем временем китайские учёные выявили симптомы коронавируса у детей. Согласно результатам их исследования, ни у одного из 10 заражённых несовершеннолетних не наблюдались «взрослые» признаки заболевания, такие как мышечная и головная боль, писал NEWS.ru.
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