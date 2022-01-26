Назван напиток, который поможет справиться с высоким давлением

Регулярное употребление морковного сока оказалось способно снизить артериальное давление человека. Всё дело в том, что этот напиток помогает нейтрализовать действие соли на организм, которая зачастую и вызывает подъём давления, пишет Express.

Как утверждает автор материала Харриет Уйатхед, такие выводы основаны на некоем исследовании, в котором приняли участие 2195 человек. Когда проводилось это исследование и кем — не уточняется.

Более низкое кровяное давление при диете с высоким содержанием овощей гипотетически может быть связано с более высоким содержанием пищевых волокон, растительного белка, глутамина и ряда витаминов, — говорится в материале.

Также, по словам Уайтхед, снизить кровяное давление поможет здоровый образ жизни, который включает в себя занятия спортом, отказ от курения и правильное питание. Автор статьи добавила, что стоит также сократить количество мяса в рационе и по возможности заменять его растительным белком.

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