Назван наименее вредный алкоголь

https://static.news.ru/photo/eb2ac038-b1e9-11ea-bb6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Относительно невредным алкоголем врач-диетолог Ольга Шмелева призвала считать вино. При этом лучше всего пить белое и красное сухое вино, так как оно считается низкокалорийным и может увеличивать продолжительности жизни.

Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вино. Однако первое даже лучше, так как в нём содержатся ещё и антиоксиданты, — рассказала Шмелева в беседе с НСН.

Она уточнила, что научных доказательств того, что вино продлевает жизнь, нет, но итальянцы и французы, которые регулярно пьют именно такие вина, здоровее благодаря улучшенному качеству холестеринового обмена.

По словам эксперта, в бокале красного или белого сухого вина объёмом 150 миллилитров содержится всего 100 килокалорий.

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