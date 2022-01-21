Назван комплекс симптомов, говорящих о почти точном заражении «омикроном»

В случае заражения штаммом «омикрон» коронавирусная инфекция может проявляться как единичными симптомами, так и целым комплексом, сообщил в интервью ТАСС инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, если у человека одновременно наблюдается насморк, головная и боль в горле, осиплость, расстройство стула, это является практически стопроцентным доказательством того, что у больного будет выявлен означенный штамм.

Может быть один насморк — и у тебя уже «омикрон», но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет «омикрон» в данный период, в момент роста заболеваемости, — сказал врач.

Он подчеркнул, что симптомы могут быть весьма разнообразны, равно как и течение заболевания окажется индивидуальным. Это может быть просто насморк, недомогание. головная боль или нарушение сна.

При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе. Много разнообразных клинических проявлений, неспецифических, — добавил Тимаков.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский рассказал о последствиях доминирования «омикрон»-штамма в России. По его мнению, число заразившихся коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон» может превысить 50 тысяч человек в день, что создаст определённые неудобства для системы здравоохранения. Тем не менее мягкое течение болезни позволяет надеяться, что локдаун не потребуется