Назван идеальный продукт для «заедания» стресса

Врач-психотерапевт Сергей Обложко заявил, что пектиновый компот идеально подходит для тех, кто испытывает стресс, но при этом не вреден для организма. Эксперт отметил, что продукт повышает настроение и улучшает самочувствие. Он указал на то, что люди очень часто употребляют пищу не потому, что голодны, а ради получения удовольствия, сообщает радио Sputnik.

Можно выпить пектиновый компот. Это вещество обладает отрицательным питательным действием, оно подавляет тягу к еде, — поделился Обложко.

Он добавил, что мозг особо реагирует на продукты, которые содержат жир, сахар, глутамат или соль, поэтому в стрессовые моменты люди начинают есть именно эту еду.

Врач-дерматовенеролог Полина Колчева ранее заявила, что смывать макияж и умывать лицо перед сном обязательно, потому что от неправильного, недостаточного ухода на коже могут появиться высыпания. Она отметила, что кожа в ночное время должна дышать и отдыхать. Слишком частый уход при этом, по словам эксперта, может навредить.

Она добавила, что часто встречаются высыпания, например, акне, которые появляются из-за того, что человек забывает умыться перед сном. Она предупредила, что чрезмерное умывание может привести к тому, что жирная кожа становится пересушенной.