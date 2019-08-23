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Специалисты университетского колледжа Лондона выявили взаимосвязь между повышением артериального давления и ухудшением состояния мозга в старости.

Как пишет The Independent, проведённое исследование, в котором приняли участие 502 человека, показало, что люди в возрасте 43–53 лет, страдающие гипертонией, имели повреждённые сосуды головного мозга к 70 годам.

Кроме того, учёные пришли к выводу, что у пациентов, страдавших повышенным давлением в возрасте 36–43 лет, с годами уменьшался размер мозга.

В итоге британские специалисты пришли к выводу, что высокое давление в раннем возрасте свидетельствует о возможном поражении белого вещества и мелких церебральных кровеносных сосудов в будущем.

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