Специалисты университетского колледжа Лондона выявили взаимосвязь между повышением артериального давления и ухудшением состояния мозга в старости.
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Кроме того, учёные пришли к выводу, что у пациентов, страдавших повышенным давлением в возрасте 36–43 лет, с годами уменьшался размер мозга.
В итоге британские специалисты пришли к выводу, что высокое давление в раннем возрасте свидетельствует о возможном поражении белого вещества и мелких церебральных кровеносных сосудов в будущем.
Ранее News.ru писал о том, что пряность из индийской кухни положительно влияет на здоровье мозга и помогает отсрочить наступление деменции, рассказал представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо. Речь идёт о куркуме, которая, по его словам, стала объектом многочисленных исследований.