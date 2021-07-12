Назван главный предвестник сахарного диабета        

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24» назвала один из главных признаков метаболического синдрома, который часто приводит к сахарному диабету.

По словам медика, в группе риска находятся люди, имеющие ожирение в области талии. Выявить у себя ожирение можно самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужно измерить обхват талии. На наличие заболевания будет указывать обхват талии свыше 80 сантиметров у женщин и более 100 сантиметров у мужчин.

Этого уже достаточно, чтобы обратиться за консультацией к терапевту. Нужно оценить состояние печени, поджелудочной железы, выяснить, всё ли хорошо с обменом глюкозы, потому что ожирение в области талии может быть первым предшественником сахарного диабета, — пояснила Чернышова.

Как отметила терапевт, если своевременно выявить болезнь на стадии преддиабета, то её можно избежать. Как правило, чтобы предотвратить диабет, у человека есть какое-то время — от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиши назвала продукты, повышающие риск развития диабета.