Назван главный показатель тяжёлой болезни COVID-19

Китайские учёные разработали специальный индекс, который позволяет предсказать тяжесть коронавирусной инфекции по налёту на языке. Для определения тяжести заболевания исследователи поделили язык на шесть условных частей и оценили толщину, жирность и цвет налёта на каждой из них. Чем выше индекс, тем тяжелее будет протекать коронавирус в организме, сообщают «Известия».

Каждый участок оценивается по шкале от 0 до 2. В исследовании участвовали три группы испытуемых: больные COVID-19, просто простуженные и здоровые люди. Учёные отметили, что предложенный метод позволяет точно диагностировать простудные заболевания в целом.

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев ранее рассказал, что у каждого шестого переболевшего «омикроном» может развиться ощущение бегающих по телу «мурашек». Эксперт пояснил, что этот эффект связан с поражением нервной системы. Он добавил, что это нарушение может пройти самостоятельно, в противном случае, по словам врача, следует обратиться за медицинской помощью.

Он при этом добавил, что безобидное ощущение может оказаться предвестником серьёзного поражения нервной системы. По словам доктора, патогенез и особенности постковидных нейропатий ещё предстоит изучить.